Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvası için kente gelen yerli ve yabancı sporcular, kentin dünyaca ünlü doğal ve tarihi güzelliklerini gezme fırsatı buldu.DENİZLİ (İGFA) - Turnuva kapsamında Denizli’ye gelen sporcular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenleri ile antik çağın önemli sağlık ve kültür merkezlerinden biri olan Hierapolis Antik Kenti’ni ziyaret etti. Pamukkale'nin beyaz cennet olarak anılan travertenlerini ve binlerce yıllık geçmişe sahip antik kenti hayranlıkla gezen sporcular, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinden çok etkilendiklerini ifade etti. Bazı sporcular fotoğraf çekerken, bazıları da Hierapolis tiyatrosu gibi yapıları büyük bir ilgiyle inceledi.

Pamukkale Açık Satranç Turnuvası nefes kesen mücadelelere sahne oluyor

Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde tüm heyecanıyla devam ediyor. 28 farklı ülkeden 124 yabancı sporcunun yanı sıra Türkiye’nin 60 ilinden gelen 1051 sporcu, uluslararası satranç arenasında kıyasıya mücadele ediyor. 9’u Grandmaster (Büyük Usta) olmak üzere toplam 89 unvanlı sporcunun yarıştığı turnuvada, en genç sporcu 7 yaşında, en yaşlı sporcu ise 85 yaşında. Her yaştan ve seviyeden sporcunun buluştuğu bu büyük organizasyon, spora verdiği destekle olduğu kadar Denizli’nin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımıyla da öne çıkıyor.