Yarımada Belediyeler Birliği’nin desteklediği, Özgür Üniversite Hareketi (ÖÜH), bu yaz ikinci yaz kampını İzmir-Selçuk Pamucak’ta düzenliyor.İZMİR (İGFA) - 12-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kamp, “Soluk Yok, Yel Değirmenleriyle Dövüşülecek!” sloganıyla duyuruldu. Denizin kıyısında, yıldızların altında bir araya gelmeye hazırlanan yüzlerce üniversite öğrencisi, bu kampta özgürce üretmeye, tartışmaya ve eğlenmeye çağrılıyor.

Yarımada Belediyeler Birliği’nin sponsorluğunda düzenlenecek öğrenci yaz kampına tüm ülkeden öğrenciler katılacak. Başkan Günay, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi buluşturacağımız bu güzel etkinlikte, gençler hem eğlenecek hem de üretip tartışarak ülkenin geleceğine dair fikirlerini ortaya koyacaklar” dedi.

‘YARIMADA BELEDİYELER BİRLİĞİ GENÇLERİN YANINDA’

Bu yıl ki kampı Yarımada Belediyeler Birliği’nin desteğiyle gerçekleşeceğini söyleyen Yarımada Belediyeler Birliği ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bu yıl ki gençlik kampına biz sponsor olduk. Gençlerin heyecanını, gençlerin dinamiğini, coşkusunu göreceğiz. Sahne ve alan onların biz sadece onlara destek olmak için orada olacağız. Geleceğin teminatı gençlerimize daha iyi bir ülke bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

DOPDOLU BİR KAMP PROGRAMI

Özgür Üniversite Hareketi’nin 2. Yaz Kampı; paneller, atölyeler, konserler, film gösterimleri, söyleşiler ve turnuvalarla katılımcılarına zengin bir içerik sunmayı hedefliyor. Katılımcılar tiyatrodan müziğe, direniş sinemasından çizime kadar birçok alanda üretim yapma fırsatı bulacak. Akademisyenlerin katılımıyla paneller düzenlenecek.

ATÖLYELERLE ÜRETİM VE PAYLAŞIM

Kampta tiyatro, çizim, müzik, oyun yazarlığı, mantık, kil, sinema ve ilk yardım gibi onlarca atölye düzenlenecek. Öğrenciler hem üretim yapacak hem de yeni alanlarda beceriler kazanacak.

ETKİNLİKLER VE KOLEKTİF YAŞAM

Söyleşiler, turnuvalar, oyunlar, konserler ve kolektif yaşam deneyimiyle katılımcılar birlikte paylaşımda bulunacak. Çağrı Sinci, Cem Akarsu ve öğrenci müzik gruplarının sahne alacağı konserlerle günün yorgunluğu eğlenceye dönüşecek.