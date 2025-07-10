İçişleri Bakanlığı’nın 4 ay süren çalışmasıyla Bursa merkezli 21 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkokapan-Bursa operasyonunda 304 uyuşturucu satıcısı yakalandı; operasyon devam ediyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa merkezli büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. “Narkokapan-Bursa” adı verilen operasyon kapsamında, 21 ilde 318 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 304 sokak satıcısı (torbacı) yakalandı.

Operasyonun hedefi, özellikle gençleri zehirleyen mahalle ve sokak aralarındaki uyuşturucu satıcıları oldu.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Yerlikaya, satıcıların organize şekilde ticaret yaptığının ve satış noktalarını tespit edildiğini açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1943184404727124465

DETAYLI HAZIRLIK VE BÜYÜK ÇABA

Operasyon, 4 ay boyunca titiz bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçti. Bursa’nın adeta röntgeni çekilerek saha çalışmaları, analizler ve teknik-fiziki takiplerle deliller toplandı.

Baskınlar, 3 bin 190 polisin, 452 ekibin, 2 helikopterin, 22 narkotik dedektör köpeğinin ve 4 insansız hava aracının (İHA) katılımıyla Bursa’nın Yıldırım, Kestel, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri ile İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya’da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü, Bursa Valisi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Daire Başkanı, Bursa İl Emniyet Müdürü ve operasyonda görev alan kahraman polisleri tebrik etti. Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalan zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Sokakları onlara dar edeceğiz,” dedi.