Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erkan Yarımkaya’nın koordinatörlüğünü üstlendiği organizasyonun ekibinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Murat Kul ve Spor Bilimleri Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Karataş yer alacak. Organizasyon kapsamında, 5-7 Eylül 2023 tarihlerinde ülkemizin farklı illerinden 100’den fazla özel gereksinimli birey ve antrenörün Bayburt Üniversitesinde bir araya gelerek Bocce branşında becerilerini geliştirmesi ve özel olimpiyatlar kuralları çerçevesinde eğitim alması amaçlanıyor. Bocce branşında düzenli eğitim ve oyun olanakları sunan ‘’Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunları’’ organizasyonu, özel gereksinimli bireylerin fizik kondisyonlarını, motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine, cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına, toplum ile ilişkilerini güçlendirmelerine ve sosyal hayata katılmalarına destek olacak. Bununla birlikte, ülkemizi önümüzdeki özel olimpiyatlarda temsil edecek özel gereksinimli bireyler ve antrenörler açısından bir gelişim kampı niteliğinde olan organizasyon, Bocce branşında temel beceri sahibi olan özel gereksinimli sporcuların yoğunlaştırılmış eğitime alınarak becerilerini üst seviyelere taşımalarına katkı sunacak.



Aynı zamanda Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığı ile Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanlığı görevlerini sürdüren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Özel Olimpiyatların önemine dikkat çekerek, "Toplumların sağlıklı ve değer odaklı gelişimi için özel gereksinimli bireylerin de yaşama katılması ve kendilerini gerçekleştirme imkanlarına ulaşması büyük önem arz ediyor. Dezavantajların giderildiği ve tüm bireylerin toplumsal yaşamda temsil edildiği bir pozitif mekanizma ile refah toplumuna ulaşmak mümkün olacak. Bu anlamda sporu önemli bir katılım modeli olarak görüyor ve Özel Olimpiyatlar çerçevesinde toplumsal sürdürülebilirliği geniş katılımla inşa ediyoruz. Ev sahipliği yapacağımız Bocce Eğitimi ve Oyunları, özel gereksinimli paydaşlarımızla birlikte geliştireceğimiz iş birliğine ve entegrasyona katkı sunacak. Projede yürütücü, danışman ve eğitmen olarak sorumluluk üstlenecek olan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.