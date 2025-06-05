Türkiye, Polonya, Litvanya ve Ukrayna’daki özel gereksinimli çocuklar, “Special Hands, Colorful Dreams” eTwinning projesiyle sanatın renkli dünyasında yeteneklerini keşfediyor.BURSA (İGFA) - Türkiye, Polonya, Litvanya ve Ukrayna’daki özel eğitim anaokulu öğretmenlerinin hayata geçirdiği “Special Hands, Colorful Dreams” eTwinning projesi, özel gereksinimli öğrencilerin sanat yoluyla potansiyellerini ortaya çıkarmasını, yeteneklerini geliştirmesini ve özgüven kazanmasını hedefliyor.

Söz konusu proje, resimden müziğe, dramadan dansa uzanan geniş bir sanat yelpazesi sunarak çocukların kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak tanırken, farklı sanat aktiviteleriyle öğrencilerin duyularını harekete geçiren proje, onların keşif yapmalarını ve iç dünyalarını yansıtmalarını destekliyor.

Üç ana aktivite bloğundan oluşan proje, çocuklara renkli bir dünyanın kapılarını araladı.

Resim, çizim ve el becerileriyle hayal gücünü ortaya çıkaran yaratıcı ürünler "Görsel Sanatlar"da; ritim çalışmaları, dans ve enstrümanlarla bir arada hareket etmenin neşesi "Müzik, Dans ve Hareket" ile ortaya çıkarken, hikayeler, canlandırma, rol yapma ve ekip çalışmasıyla duyguları keşfetme ise "Tiyatro ve Drama" ile hayat buldu.

Ülkeler arası iş birliğiyle yürütülen bu proje, özel gereksinimli çocukların sanatla buluştuğu keyifli anlara sahne olurken, renklerin, seslerin ve duyguların birleştiği bir dünya inşa etmek olanak sağladı.