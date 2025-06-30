Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), Özel Mürüvvet Evyap Eğitim Okulu öğrencilerini ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde hizmet veren İZGİM farklı okullardan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nin bu haftaki misafirleri İzmit Zihinsel Engelliler Beceri Geliştirme Derneğine bağlı Özel Mürüvvet Evyap Eğitim Okulu oldu.

MİNİKLER KİTAPLARLA BULUŞTU

Öğrenciler, hafta içi 08.30-17.30 ve hafta sonu 11.00 -16.00 saatlerinde hizmet veren İZGİM Çocuk Kütüphanesinde kitaplarla buluştular. Öğrencilere kütüphane hakkında bilgilendirmeler ve kitap okumanın önemi anlatıldı. Etkinlik kapsamında miniklere kütüphanede İZGİM kitap ayracı etkinliği yapıldı.

ZİYARETÇİLERDEN TEŞEKKÜR

Ziyaretçi öğrenciler, İZGİM’de girişimci kadınların üretim yaptığı Türk El Sanatı atölyelerini gezdiler ve yapılan ürünler hakkında bilgi sahibi oldular. Keyifli vakit geçiren çocuklar ve öğretmenler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar dilediler.