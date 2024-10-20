Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde otizmli bireylerden oluşan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu konser verdi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, otizm farkındalığını artırmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in himayelerinde, Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisi, İzmir Otizm Derneği ile Müzik Otizm paydaşların iş birliğiyle İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Otizmli bireylerin sanata katkılarını vurgulamak ve toplumun otizm konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte Şef Dr. Orçun Berrakçay ve Ritim Şefi Şefika Yurga'nın önderliğinde otizmli bireyler yeteneklerini sergiledi. Çok sayıda özel gereksinimli birey ve ailelerinin katıldığı "Benimle Ritim Tut!" sloganıyla gerçekleşen konserde otizmli bireylerin müzikal performansı ayakta alkışlandı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muharrem Cimşit etkinlikte yaptığı konuşmada, “Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’in talimatları ve destekleriyle otizmli bireyler başta olmak üzere tüm özel gereksinimli bireylerimize yönelik faaliyetlerimiz, desteklerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Özel bireylerimizin yanında olmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya, eğitim fırsatlarını artırmaya devam ediyoruz. Başkanımız Ahmet Metin Genç’in talimatlarıyla Otizim Yaşam Merkezi ve Engelli Yaşam Merkezi Projeleri’nin çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca tasarruf genelgesi gerekçesiyle açılamayan Engelsiz Yaşam Akademisi başkanımızın girişimleriyle faaliyete başladı. Bu anlamlı geceye emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.