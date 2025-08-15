Osmangazi Belediyesi ile AIESEC iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Azerbaycan’dan Tunus’a, Romanya’dan Ukrayna’ya farklı ülkelerden gelen gençler, hem Bursa’yı tanıdı hem de kendi kültürlerini Bursalılarla paylaştı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, dünyanın en büyük gençlik organizasyonlarından AIESEC ile iş birliği içinde yürüttüğü “On The Map” ve “Happy Bus” projeleri kapsamında, farklı ülkelerden gelen gençleri Bursa’da ağırladı. Gençlere hem Bursa ve Osmangazi’nin tarihi tanıtıldı hem de İngilizce eğitimleri verildi.

6 haftalık programın finali, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen “AIESEC Kültür Panayırı” ile gerçekleşti. Azerbaycan, Romanya, Tunus ve Ukrayna’dan gelen gönüllü gençler, panayırda kendi ülkelerine ait tatları, geleneksel eşyaları ve müzikleri ziyaretçilerle paylaştı. Etkinlik, kültürlerarası etkileşim sağlayarak gençlerin liderlik becerilerini geliştirmelerine ve dünya vatandaşlığı bilinci kazanmalarına katkıda bulundu.

Program süresince gençler, Ulu Cami, Tophane, Emir Sultan Türbesi, Cumalıkızık, Mudanya ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gibi kentin önemli noktalarını gezdi. Gördükleri yerleri videolarla belgeleyerek sosyal medyada paylaşan katılımcılar, Bursa’nın tanıtımına da katkı sundu.

“BURAYA HAYRAN KALDIK”

Romanya’dan gelen Teodara Nita, “Bursa’yı çok beğendim. 3 ay daha burada kalacağım. Farklı kültürlerden insanlarla tanıştım, Ulu Cami ve Emir Sultan gibi yerleri gezdim. Biz de kendi ülkemize özgü tatlı ve yemekleri tanıttık” dedi. Azerbaycan’dan Medina Hüseyinova ise, “Cumalıkızık’tan Mudanya’ya, Tophane’den tarihi çarşılara kadar birçok yeri gezdik. Bursa’ya hayran kaldık” sözleriyle duygularını paylaştı. Tunus’tan gelen Mayssem Sidhom da “Burada çok güzel anılar biriktirdik. Bir daha böyle fırsatım olursa yine aynısını yaparım. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum” dedi.

AIESEC Gönüllülük Projeleri Koordinatörü Muharrem Yılmaz, “On The Map projesi, tarihi ve kültürü keşfetmeye odaklanırken; Happy Bus projesi, mahallelerdeki öğrencilere İngilizce öğretip çeşitli aktiviteler düzenlemeyi amaçladı. Her iki proje de Osmangazi halkına hizmet etti” dedi.

Kültür panayırında ülkelerine özgü kıyafetler giyen, geleneksel oyunlar oynayan gençler, yerel müzikler eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.