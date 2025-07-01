Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORYAZ A.Ş. gençlere yönelik teknoloji temelli ücretsiz eğitimler verecek.

ORDU (İGFA) - “Yapay Zeka Kodlama” ve “Robotik Kodlama” alanında hazırlanan eğitim programlarıyla gençlerin bilim ve teknolojiyi sevmeleri sağlanarak Ordu’nun yazılım alanında çalışmalar yapmasına imkan sunulacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ilk döneminin başlarında hizmete aldığı ve kurulduğu günden bu yana yazılım geliştirme, Ar-Ge çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, teknolojik ürünlerin üretimi gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren ORYAZ A.Ş. lise 9 ve 11. sınıflar ile ilköğretim 5 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz kodlama eğitimleri verecek.

BAŞVURULAR 7 TEMMUZ’A KADAR UZATILDI

5 ve 8. sınıflar için düzenlenecek olan “Robotik Kodlama” eğitimleri 8 Temmuz’da başlayacak ve toplamda 1 ay sürecek. Lise 9 ve 11. sınıf aralığındaki öğrenciler içinde “Yapay Zeka Kodlama” eğitimi verilecek. Diğer eğitimler gibi 8 Temmuz’da başlayacak olan kurslar için başvurular 7 Temmuz Pazartesi gününe kadar alınacak. Her iki eğitim için kontenjan 80 kişi olurken toplamda 160 kişi yazılım eğitimlerine katılacak.

DAVET Merkezi’nde düzenlenecek eğitim için başvurular, belirlenen tarihilerde egitim.oryaz.com.tr adresinden online olarak yapılacak.

EĞİTİMLER GENÇLERE YÖN VERECEK

Bilimsel merakı artırmak ve çocukları üretmeye teşvik etmek amacıyla tasarlanan “Robotik Kodlama Eğitimi”, temel elektronik, sensörler, motorlar ve programlama mantığını uygulamalı biçimde sunuyor. Öğrenciler, bir robotun nasıl çalıştığını öğrenecek, kendi robotlarını programlayarak geleceğin mühendislik dünyasına ilk adımlarını atacaklar.

“Yapay Zeka Kodlama Eğitimi” kapsamında öğrenciler, veri işleme, algoritma geliştirme ve temel yapay zeka uygulamalarını Python tabanlı bir yaklaşımla öğrenecek. Katılımcılar, çağın en stratejik yetkinliklerinden biri olan yapay zekayı kullanarak kendi projelerini üretme fırsatı yakalayacak.