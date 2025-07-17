Bu zamana kadar çok sayıda farklı deneme trenlerinin yapılması ardından Çin’in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden düzenli tren seferleri kapsamında ilk iki yük treni 9 Temmuz’da Türkiye’ye doğru yola çıktı. 2 bin ton yük taşıyan trenler, Çin içinde yaklaşık 3 bin 500 kilometre yol kat ettikten sonra Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin’in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden 9 Temmuz günü Türkiye’ye doğru yola çıkan iki yük treninin Orta Koridor üzerindeki taşımacılıkta yeni bir dönemi başlattığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, “Bu iki tren, Türkiye’nin Orta Koridor’daki lojistik vizyonunun en somut göstergesidir. Trenler Çin içinde yaklaşık 3 bin 500 kilometre yol kat ettikten sonra Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak. Trenler 2 bin ton yük taşıyor.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, her iki trenin de Kazakistan sınırını geçtiğini belirtti.

Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilen seferlerin, Türkiye’yi Avrupa-Asya lojistik zincirinin merkezine yerleştirdiğini vurgulayan Uraloğlu, “Ülkemizin ulaştırma ve haberleşme altyapısına son 23 yılda yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptık. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza, 2 bin 251 kilometresi Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu ağı uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Orta Koridor’u mümkün kılan ulusal demiryolu ağımız kesintisiz şekilde bu trenlerin Avrupa’ya ulaşmasını sağlayacak" dedi.

“KÜRESEL ULAŞTIRMA KORİDORLARI FORUMU, BU İŞ BİRLİĞİNİN İVME KAZANMASINDA KRİTİK BİR ROL OYNADI”

Bakan Uraloğlu, Çin ile Türkiye arasındaki taşımaların görüşmeler, ortak fizibilite çalışmaları ve altyapı ziyaretleri sonucunda bu noktaya ulaştığını vurgulayarak, “Özellikle geçtiğimiz Mayıs ayında Pekin’de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve İstanbul’da düzenlediğimiz Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu, bu iş birliğinin ivme kazanmasında kritik bir rol oynadı” açıklamasında bulundu.

Yılda bin tren hedefiyle Avrupa ve Çin arasında Türkiye’yi merkeze alan kesintisiz bir lojistik akış sağlamayı amaçladığını belirten Uraloğlu, “Bu süreç yalnızca lojistik değil, aynı zamanda ülkemizin jeostratejik güven adası rolünü de pekiştiren bir adımdır. Hem bölgesel hem de küresel ticarette alternatif güzergâhlar sunarak kriz anlarında bile tedarik zincirlerini ayakta tutma kapasitemizi güçlendiriyoruz. Kalkınma Yolu projesi ile birlikte ülkemiz açısından gerek taşımacılık gerek enerji ve dijital hatlar bakımından son zamanların en önemli lojisitik ağı olan Orta Koridor projemiz, Çin başta olmak üzere güzergah üzerindeki Asya ve Avrupa ülkeleriyle yaptığımız ve yapacağımız işbirlikleriyle daha da gelişecektir” değerlendirmesinde bulundu.