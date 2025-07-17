İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilçe belediyelerinin afet işleri sorumluları, İzmir’deki orman yangınları için buluştu.İZMİR (İGFA) - Düzenlenen Etki Analizi Değerlendirme Toplantısı'nda yangınlara etkili müdahale konuları üzerinde duruldu. Sahadaki çalışmalar esnasında karşılaşılan eksiklikler, alınması gereken önlemler ve yangınların çıkmaması için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Son günlerde İzmir’i etkileyen orman yangınlarının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Etki Analizi Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programa, Büyükşehir’in ilgili birimleri ile ilçe belediyelerinin afet işleri müdürleri katıldı. Yangınların çıkmaması için atılması gereken adımların konuşulduğu toplantıda ayrıca alevlerle mücadelede daha başarılı sonuçlara ulaşmanın yöntemleri ele alındı.

TARIM VE ORMAN ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Toplantıda sunum yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, orman yangınlarının geride bıraktığı tahribata değindi. Atar, son günlerde yaşanan ve kırsal alanları büyük ölçüde etkileyen yangınların uzun süren saatlerin ardından kontrol altına alınabildiğini ve 27 bin hektarlık alanın yandığını belirtti. Yangınların doğa ve tarım arazileri üzerinde de ciddi derecede hasar bıraktığına dikkat çeken Ayatar, zarar gören alanların yüzde 14'ünün tarım, yüzde 8'inin de orman statüsünde olduğunu kaydetti. Yangın bölgelerinde yakıt tankerleri ile 9 bin litre yakıt ikmali yapıldığı da aktarıldı.

BİRİMLERİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Yangınlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm gücüyle sahada olduğunu ifade eden Ayatar, şunları söyledi: “Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 18 araç ve 50’den fazla personel ile yangınlardan etkilenen sahipsiz ve sahipli hayvanlara müdahale edildi. Küçükbaş, büyükbaş hayvanların yanı sıra kedi, köpek, kanatlı türleri tahliye edildi. Bakımları ve tedavileri yapıldı. Yine Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı da yangın bölgelerinde görev yapanlara, yangından etkilenen yurttaşlara sağlık hizmeti sundu. 30 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında toplamda 202 vakaya yerinde müdahale edildi. 3 kişinin de hastanelere nakli sağlandı. Ayrıca yangın bölgelerinde ilaç ve malzeme dağıtımı yapıldı. Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ise yangınlara müdahalede bulunurken arızalanan araçların tamir işlemlerini gerçekleştirdi.”

“YANGINLARIN ÇIKMASINI ÖNLEMELİYİZ”

32 yıldır İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yaptığını belirten İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu da bu yıl üst üste çok büyük yangınların çıktığını anımsatarak, “Yangınların biri bitmeden diğeri başladı. Tüm yangınlar farklı noktalarda çıktı. Özellikle Çeşme’deki yangında rüzgar bizi çok zorladı. Yerleşim yerlerini korumak için elimizden geleni yaptık. Bizim şehir itfaiyesi olarak öncelikle yerleşim yerlerini tehdit eden bölgelerde tedbir almamız gerekiyor. Orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda. Fakat biz hiçbir zaman ‘Burası bizim konumuz, orası bizim konumuz değil’ demedik. Tüm yangınlara müdahale etmeye çalıştık. Bizim üzerinde durmamız gereken asıl konu, bu yangınların çıkmasını önlemek. Yangının çıkmaması için alınması gereken tedbirleri anlatmamız lazım. Yangınlar, büyük hasara neden oldu. Fakat şu da bilinmeli ki kurtardığımız çok yer var” dedi.

“RÜZGAR VE ALANIN GENİŞLİĞİ ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRDI”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürü Ferdi Gölcük de “İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planı” başlıklı bir sunum yaptı. Gölcük, “30 ilçemizi 4 bölge şeklinde ayırıp, bölgesel planlama yapmaya ihtiyacımız var. Karşımıza çıkan afet senaryosu çok büyük. Rüzgarın yönü takip edilemiyor. Yangın bölgesinin geniş olması, çalışmaları zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.

ÖDEMİŞ’TE 714 HANEDEN 1886 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Toplantıda Ödemiş’teki yangının etkilediği Tosunlar, Suçıktı, Köseler, Üzümlü, Karadoğan, Yeniköy, Işık ve Ortaköy mahallelerindeki 714 haneden 1886 kişinin tahliye edildiği bilgisi verildi.