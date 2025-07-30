Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, patlak lastikli tankerle Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangınına su taşıyan Ramazan Doğru’yu ziyaret ederek teşekkür etti. Karacabey, ziyarette, milletin desteğine vurgu yaptı.BURSA (İGFA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, vatan sevgisini yangın bölgesinde gösteren Ramazan Doğru’yu ziyaret etti.

Hatırlanacağı gibi Ramazan Doğru, patlamış lastikli tankeriyle Harmancık’taki orman yangınına su taşıyarak büyük takdir toplamıştı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ziyaret ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatanını sevmek, bazen cepheye kağnı arabasıyla mermi taşımak, bazen patlak lastikli bir tankerle ateşin bağrına su taşımaktır. #YeşilVatan’ın muhafazası için özverili çabasından dolayı Ramazan Doğru’ya teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/BekirKARACABEY_/status/1950294799116025898

Karacabey, yangınla mücadelede tek yürek olan vatandaşlara da ayrıca yürekten teşekkür etti.