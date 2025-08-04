Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi ile Korgan arasındaki ulaşım sorununu çözmek için önemli bir adım attı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uzun süredir beklediği önemli bir ulaşım hamlesini daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda ekipler Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesinden Korgan’a ulaşım sağlayan 5.5 km’lik güzergahta asfalt çalışması başlattı.

İlk etapta alt yapı çalışmaları tamamlanan 3.2 km’lik kısımda asfalt çalışması gerçekleştirecek olan ekipler, akabinde 2.3 km’lik kısmı asfaltlayarak yolu modern ve konforlu yapıya kavuşturacak.

Yıllardır çözüm bekleyen ulaşım sorununun çözüme kavuşmasıyla birlikte, bölge halkı tozdan ve çamurdan kurtulmanın sevincini yaşarken, modern ve konforlu bir yola kavuşmanın memnuniyetini dile getirdi.

Vatandaşlar, “Yolumuz çok bozuktu tozdan, topraktan dışarıya çıkamıyorduk. Uzun zamandır bu yolun yapılmasını bekliyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi geride kalan 6 yılda Fatsa ilçesinde 253 km yolu asfalt ve beton konforuyla buluşturdu. Ekipler çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde hayata geçirmeye devam ediyor.