Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede ulaşımı konforlu ve güvenilir hale getirmek için alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede ulaşımı konforlu ve güvenilir hale getirmek için alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fatsa ilçesine bağlı Yavaş Mahallesinde, özellikle büyük araçların geçişini zorlaştıran ve olumsuz hava koşullarında tehlike oluşturan yol altındaki toprak kaymasına karşı önemli bir müdahale gerçekleştirildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Yavaş Mahallesinin Fındıklıyatak ve Çakıroğlu mevkilerinin kesişim noktasında, üç ayrı yolu birleştiren güzergâhta taş duvar ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Taş duvar imalatı ile yolun güvenliğini artıran ekipler, yağmur suyu hattı çalışmasıyla da yüzey sularının kontrollü şekilde tahliyesini sağlayarak yol ömrünü uzattı.

Öte yandan özellikle ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı bu güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.