Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ünye Off Road Spor kulübü iş birliğiyle 18. Karadeniz Off road Kupası 5. Ayak Yarışları ve aynı zamanda sezonun son yarışı olan Enes Coşkan Etabı Ünye’de gerçekleştirildi.

ORDU (İGFA) - Kıyasıya mücadelelerin yer aldığı heyecan dolu yarış yoğun ilgi gördü.

18.Karadeniz Off road Kupası 5. Ayak Yarışları – Enes Coşkan Etabı Cumartesi günü Ünye meydandan yarış alanına uzanan şehir korteji ile başladı. Ünye Sahilköy Mevkii-Eski Havaalanında düzenlenen ve 17 kulüpten 40 aracın katıldığı yarışlarda araçlar, çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

YARIŞLAR NEFES KESTİ

Ülke genelinden pilot ve araçların yer aldığı yarışlarda motor gücüne göre farklı kategorilerde yarışan sporcular, zorlu parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamaya çalıştı. Yarışmacılar parkurda zaman zaman zorlu anlar yaşarken, parkuru tamamlayamayan araçlar iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Renkli görüntülere sahne olan programa Ordu başta olmak üzere birçok ilden gelen vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Aynı zamanda Ünye etabı final olması sebebiyle de sezonun kaderini belirleyen yarışlar ev sahipliği yapmış oldu.