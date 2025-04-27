Ordu Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Ordu’da da hayata geçirilen ve Tazı adı verilen elektrikli bisiklet ve skuterler, düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi çevreci, enerji verimliliği yüksek ve trafik dostu ulaşım sistemlerini bir tanesini daha şehre kazandırdı. Sıfır karbon salınımı hedefiyle çevrenin korunmasında önemli katkıları olacak olan ve TAZI adı verilen elektrikli skuter ve bisikletler için hizmete alım ve tanıtım töreni düzenlendi.

Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen törene Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra Tazı uygulamasının ev sahibi Yapı Drom Teknoloji firması yetkilileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN GÜLER: “ÇEVREYİ KORUYAN UYGULAMALARA AĞIRLIK VERİYORUZ”

Tazı uygulamasının hizmete alım törenine katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada Ordu’ya yeni bir eser daha kazandırdıklarını söyledi.

Sıfır salınımlı, çevreyi koruyan bisiklet ve skuterlere Orduluların hizmetine sunduklarını aktaran Başkan Güler, “Bu güzel günde Ordu’muza yeni bir eser kazandırıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla, Ordu’muz yeni bir mukayeseli avantaja sahip olacak. Çünkü Ünye’den Gülyalı’ya kadar bisiklet sahamız var. Böyle güzel bir yer, Allah bize bahşetmiş. Bundan sonra bisiklete ağırlık veriyoruz. Sıfır salınımlı hava kirliliğine de sebep olmayacak şekilde güzel bir çalışma olacak. Saatte 25 km hıza ulaşabilecek. Dikkatli bir şekilde kullanarak Ordu’muzun güzelliklerini izleyelim. 55 km’de menzile ulaşabiliyor. Sağlıklı bir şekilde spor yapmış olacağız. İnşallah daha güzel çalışmaları 19 ilçemizde 772 mahallemizde de yapacağız” dedi.

GENEL MÜDÜR ÖZDİL: “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ DR. MEHMET HİLMİ GÜLER’İN VİZYONU TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”

Programda konuşan Tazı uygulaması sahibi Yapı Drom Teknoloji Genel Müdürü Eser Özdil, dünyadaki en gelişmiş teknolojiye sahip elektrikli skuter ve bisikletleri Ordu’da hizmete sunduklarını belirtti.

Ordu’daki uygulamanın tüm Türkiye’ye örnek olacağının altını çizen ve kendilerini destekleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ileten Özdil, şöyle konuştu:

“Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in vizyoner önderliği sayesinde dünyadaki en gelişmiş teknolojiler arasında yer alan elektrikli skuterler ve bisikletleri bugün Ordu’da hizmete almaktan büyük onur duyuyoruz. Biz Sayın Bakanımızın vizyonunu da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemden çok iyi biliyoruz. Bugün hizmete sunduğumuz bisiklet ve skuterler türünün son örneği. Türk üretim kapasitesi ile üretilmiş Türk mühendislerin elinden geçmiş cihazlar. Ordu’da gerçekleştirdiğimiz bu proje Türkiye’nin geri kalanına da örnek teşkil edecek ve Ordu’nun vizyonunu diğer belediyelerde takip edecek ve Türkiye’de yaygınlaşacak. Bize öncü olduğu için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e bir kez daha teşekkür ediyorum.”

PROTOKOL ÜYELERİ TAZI’YI TEST ETTİ

Konuşmaların ardından kurdele kesilmesi ile Tazı uygulaması Ordu’da hizmetlerine başladı. Kurdele kesiminin akabinde ise Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, elektrikli skuter ve bisikletler hakkında firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Açılışın ardından törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar elektrikli bisiklet ve skuterleri kullanma fırsatı yakaladı.

TAZI’DA YOK YOK

Ordu’da kullanılmaya başlanan TAZI uygulaması Altınordu, Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerinde hizmet verecek. Ulaşım ve eğlence için kullanılacak ve yüzde 16’ya kadar ki eğimli rampalarda dahi çok rahatlıkla kullanabilecek olan bu araçlar maksimum 25 km hızla, 55 km’ye kadar yol kat edilebilecek.