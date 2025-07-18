Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, plajlar, parklar ve yol kenarlarındaki ömrünü tamamlayan kurumuş ağaçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaması amacıyla alanında eğitimli teknik ekiplerce kontrollü bir şekilde alınarak olumsuzluklara müdahale edecek.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği yatırımlarla her kesimin takdirini kazanırken vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasına da büyük önem veriyor. Bu kapsamda il genelindeki plajlar, parklar ve yol kenarları başta olmak üzere bu alanlarda güvenliği tehdit eden ağaçlara müdahale edilecek.

Çalışma Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde plaj, parklar ve yol kenarlarındaki yüksek boylu ağaçların devrilme, dal kırılması gibi tehlikelere bağlı olarak can ve mal güvenliğinin en aza indirilmesi için gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi tarafından gerçekleştirilecek çalışma yapılan detaylı incelemelerin ardından belirlenen program dahilinde daha önce alanında uzman akademisyenlerden eğitimler alan ekipler tarafından hayata geçirilecek.