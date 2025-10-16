Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Yavaş Mahallesi ile Gürgentepe ilçesi Yurtyeri Mahallesi bağlantı yolunda beton yol çalışması yapıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşların uzun süredir beklediği bir ulaşım hamlesini daha hayata geçiriyor. Geride kalan 6,5 yıl içerisinde Fatsa ilçesinde toplam 258 km yolu konfora kavuşturan Büyükşehir Belediyesi Yavaş Mahallesi’nde bulunan güzergahta beton yol çalışması gerçekleştiriyor.

Zorlu arazi koşullarına sahip olan güzergah aynı zamanda Gürgentepe ilçesi Yurtyeri Mahallesi’ne de bağlantı sağlıyor. Çalışmaların devam ettiği yol kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

“30 YILLIK HASRETİMİZ SONE ERDİ”

Mahalle sakinleri yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladılar. Uzun yıllardır bekledikleri yola kavuşmanın mutluluğu yaşayan vatandaşlar Başkan Güler’e teşekkür ettiler.

Mahalle sakinleri şöyle konuştular:

“30 yıllık hasretimiz sona erdi. Bu çalışma ile tozdan topraktan kurtuluyoruz. Başkanımız Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyoruz.”