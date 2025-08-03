Ordu’ya sağlık alanında büyük bir yenilik getirecek olan Şehir Hastanesinde çalışmalar sürerken, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi’nin içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına hız verdi.ORDU (İGFA) - Ordu Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1356 sokakta gerçekleştirilen çalışma ile hem şehir hastanesi hem de yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçları karşılanmış olacak.

Ordu’ya sağlık alanında büyük bir yenilik getirecek olan Şehir Hastanesinde çalışmalar sürerken, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi’nin içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına hız verdi. Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1356 sokakta gerçekleştirilen çalışma ile hem şehir hastanesi hem de yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçları karşılanmış olacak.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Şehir Hastanesinin ulaşım ve alt yapı çalışmalarında büyük rol üstlenen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesinin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı için çalışmaları hızlandırdı. Toplam 5 bin 200 metre olan içme suyu hattı çalışmasında şuana kadar 500 metrelik bölümü tamamlandı. Yeni yerleşim alanları da dikkate alınarak yapılan çalışmalarda toplam 895 metre kanalizasyon alt yapısı yapılacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğü Cumhuriyet Mahallesi’nde çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Mahallenin sürekli göç alması ve Şehir Hastanesi inşasının son aşamaya gelmesi nedeniyle ekipler çalışmaları 24 saat aralıksız sürdürüyor.