Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların yüzde 99 bitirildiği Korgan Barajında incelemelerde bulundu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ’nin finansmanı ile inşa edilen ve 300 milyon liraya mal olacak Korgan Barajı, 1 milyon 800 bin metreküp su tutma kapasitesi ile ilçenin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

BAŞKAN GÜLER: “KORGAN BARAJI, İÇME SUYU HARİCİNDE ORMAN YANGINLARI İÇİN DE ÖNEMLİ BİR İSTASYON GÖREVİ YAPACAK”

Ordu’da gölet ve baraj çalışmalarına hız verdiklerinin altını çizen Başkan Güler, yapılan baraj ve göletlerle kuraklık tehlikesine karşı önlem aldıklarını söyledi.

Korgan Barajı’nda sürdürülen çalışmaların artık sona geldiğini belirten Başkan Güler, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Ordu’da gurur duyduğumuz barajlardan bir tanesi de Korgan Barajı’dır. Korgan Barajı hem Korgan ilçe merkezimizin hem de çevre mahallelerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Korgan Barajı zeminden 41 metre yüksekliği ve 1 milyon 800 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip. Bu barajımızda tuttuğumuz su ile Korgan ilçemizin 70 yıllık su ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu baraj sadece içme suyu ihtiyacı için değil, muhtemel yangınlara karşı bu çevrede tedbir amaçlı su ihtiyacının karşılanması noktasında bir istasyon görevini yerine getirmiş olacak. Şu an bu barajın yüzde 99’u bitti. Geriye kalan bölümlerin tamamlanması kısa süre içinde tamamlanarak hizmete alınacak. Biz bu çalışmaları hem doğamızı hem insanımızı düşünerek yapıyoruz” dedi.

Öte yandan Korgan Barajında yakın zamanda su tutumuna başlanacak.