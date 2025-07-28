Savunma sanayindeki bu büyüme yalnızca üretim hacmini değil; kalite, izlenebilirlik, tedarik yönetimi ve veri güvenliği gibi karmaşık süreçleri de beraberinde getiriyor. Bu noktada, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri sektörde kritik bir rol oynuyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin savunma sanayindeki yerini daha da güçlendirmesi için yakın gelecekte dijitalleşmeye, şeffaf yönetime ve gerçek zamanlı veri analizine dayalı bir altyapıya ihtiyacı artacak. Bu altyapının temelini ise güçlü, sektör odaklı ERP çözümleri oluşturacak.

Bu kapsamda savunma sanayisinin tüm aktörlerini tek çatı altında toplayan IDEF 2025’e katılan IAS, fuarda iş ortaklarıyla birlikte sektöre yönelik çözümlerini başarı öyküleri ile anlatma fırsatı buldu.

IAS Satış Genel Müdürü Ertaç Yıldız, “IDEF 2025’e katılan ana sanayicilerden tedarikçilerine kadar 50’den fazla iş ortağımızın bizim ürünlerimizi kullanması ve bizi fuarda referans gösterecek olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Biz IAS olarak her zaman sektör ve ölçek bağımsız ürünler geliştirebilme özelliğimiz ile ön plana çıktık. IDEF 2025’teki bu süreç de gösteriyor ki savunma sanayimiz için dev üretimler yapan şirketler de onların alt yüklenicileri de bizim ürünlerimizi tercih ediyor. Son olarak söylemek isterim ki yerli savunma sanayi şirketlerimiz tarafından ürünlerimizin kullanılması ve refere edilmesi bizler için de son derece büyük bir gurur kaynağı” diye konuştu.

Her ERP çözümünün savunma sanayiinin gerekliliklerini karşılayamadığını belirten Yıldız, “Yüksek regülasyonlu, proje bazlı ve güvenlik odaklı bir sektör olan savunma alanı, ancak bu dinamiklere özel olarak tasarlanmış ERP sistemleriyle sürdürülebilir dijital dönüşüm sağlayabilir. IAS ERP olarak, Canias ürünümüzün 100’e yakın modülüyle biz bu noktada güçlü bir fark yaratıyoruz. IoT ve yenilikçi teknolojilerle savunma sanayimizi geleceğe hazırlıyoruz. Savunma ve havacılık iş süreçlerinde dijital dönüşüm ihtiyaçları için esnek, entegre, standardı güçlü, özelleştirilebilen, sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Proje yönetimi, kalite kontrol, risk yönetimi ve mühendislik değişim süreçleri gibi kritik alanlarda dijital çözümler geliştiriyor, süreçleri hızlandırarak kalite ve verimlilik sağlıyoruz. Sektörde bizim tercih edilme sebeplerimiz, yerli sermaye ve teknolojimiz, açık kaynak kodlu yapımız, kendi sunucularınız üzerinden kurulum, entegre güvenlik unsurları ve veri koruması, IoT ile gerçek zamanlı izleme ve kontrol imkanı, veriye kolay ulaşım ve güçlü raporlama hizmetlerimiz” diye konuştu.