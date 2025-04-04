Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Aybastı’da çalışan ekipler, Çakırlı ve Esenli Mahallelerini birbirine bağlayan 2 km’lik Cafarlı bağlantı yolunda beton yol çalışması başlattı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Aybastı’da çalışan ekipler, Çakırlı ve Esenli Mahallelerini birbirine bağlayan 2 km’lik Cafarlı bağlantı yolunda beton yol çalışması başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık veriyor. Bu anlamda Aybastı ilçesinde çalışan ekipler Aybastı ilçesi Çakırlı ve Esenli Mahallelerini birbirine bağlayan, Aybastı merkeze giden alternatif yol olarak da kullanılan 2 km’lik bağlantı yolunu konfora kavuşturarak yılların özlemine son verecek.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Güzergahta alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler yolu beton ile buluşturuyor. Çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacak olan Ordu Büyükşehir Belediyesi bölge halkına uzun yıllar güvenle kullanacağı ulaşım ağını hizmete sunacak.