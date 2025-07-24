Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tokat bağlantısını sağlayan önemli güzergahlardan biri olan Aybastı Pelitözü Mahallesi’nde yürüttüğü asfalt çalışmalarını tamamladı.ORDU (İGFA) - Ordu Aybastı ilçesi Pelitözü Mahallesi Kızılot Yaylası ile Tokat Bozcalı Beldesini birbirine bağlayan, Aybastı iç kısımdan Tokat’a kestirme yol özelliği taşıyan 6 km’lik güzergahta konforlu ulaşımın kapıları aralandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in katılımı ile yolun açılışı gerçekleştirildi.

BAŞKAN GÜLER BÜYÜK BİR COŞKU İLE KARŞILANDI

Yol açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere Aybastı ilçesine giden Başkan Güler, mahalleli tarafından davul zurna eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılandı.

Açılış töreninde kurban kesildi, mahalle girişine asılan “babalar sözünü tutar” sloganlı pankart ile Aybastılılar Başkan Güler’e teşekkürlerini iletti.

“ALLAH ŞÜKÜR OLSUN SÖZÜMÜZDE DURDUK”

Yolun açılışında vatandaşlara seslenen Başkan Güler hizmet yolunda durmadan çalışmalara devam ettiklerini belirterek konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Allah şükür olsun sözümüzde durduk. Bu hizmeti bize nasip ettiği için ne kadar şükür etsek azdır. Hizmet yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siz de bütün güzelliklere, hizmetlere layıksınız. Biz sizlere hizmet edeceğiz siz de bu hizmetleri kullanacaksınız. Allah ağzımızın tadını bozmasın.”

ULAŞIMDA ÖNEMLİ BİR RAHATLAMA

Yapılan asfalt çalışması ile hem Aybastı hem de çevre bölgeler için ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanırken, Büyükşehir Belediyesinin kırsala yönelik hizmetleri bir kez daha takdir topladı.