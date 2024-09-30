Milli Eğitim Bakanlığı, "Toplum Yararına Program (TYP)" kapsamında okullarda temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için 30 bin kontenjan daha tahsis edildiğini ve bu personelin ise bugün itibarıyla tam zamanlı olarak göreve başladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, son günlerde yazılı ve görsel basının gündeminde yer alan "okullarda temizlik hizmetleri" konusunda açıklama yaparak, kamuoyunu bilgilendirdi.

Milli Eğitim'e bağlı 60 bin 487 okulun temizlenmesi ve temizlik malzemesinin tedarikinin Bakanlık tarafından yapıldığının altı çizilirken, okullardaki temizlik hizmetlerinin yürütülmesinde, hâlihazırda 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunduğu kaydedildi. İstihdama katılımı artırmak amacıyla bu yıl başlatılan "İşgücü Uyum Programı" kapsamında kadrolu temizlik personeline ilaveten yarı zamanlı 120 bin kontenjan ayrılmış ancak bahse konu programın bu yıl ilk kez uygulanmasından kaynaklı yeteri başvuru olmaması dolayısıyla gecikmelere bağlı bazı sorunlar yaşandığı ve söz konusu İUP programı kapsamında da hâlihazırda 63 bin 777 personel görev yaptığı duyuruldu.

SON KONTENJANLARLA BİRLİKTE 143 BİN 355 TEMİZLİK PERSONELİ OKULLARDA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın girşimiyle "Toplum Yararına Program (TYP)" kapsamında 30 bin kontenjan daha tahsis edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu personelin bugün itibarıyla tam zamanlı olarak göreve başladığı ve 60 bin 487 okulda şu anda; 49 bin 578'si kadrolu, 30 bini Toplum Yararına Program (TYP), 63 bin 777 İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında olmak üzere toplam 143 bin 355 temizlik personeli görev yaptığı belirtildi.

Ayrıca İşgücü Uyum Programı çerçevesinde MEB'nca tahsis edilen 120 bin kontenjanın tamamlanması sürecinin ise devam ettiği kaydedildi.

Temizlik personeli sayısının önceki yıllara göre artırılarak 110 binden 143 bin 355'e çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"SİYASİ ŞOV MALZEMESİ YAPILMASI ETİK DEĞİLDİR"

"Bakanlık olarak başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla hukuki sınırlar içinde karşılıklı çalışmayı önemsiyoruz. Ancak bu tavrın siyasi şov malzemesi yapılması şüphesiz etik değildir. Herhangi bir protokol olmaksızın ve gerekli tedbirler alınmaksızın atılacak adımlar kamu hukuku açısından da yanlıştır. 2 bin 217 okulun bulunduğu bir ilde 13 okulda sadece bir gün temizlik yapıp "ildeki bütün okulların temizliği her gün yapılıyor" görüntüsü vermenin asgari ahlaki ilkeler açısından sorunlu olduğu açıktır. Bu tarzda hareket eden bazı belediyelerce, Türkiye genelinde "okullarda temizlik sorunu varmış gibi" gösterilerek ihtiyaç veya talep olmadığı hâlde ve usullere aykırı bir biçimde okullarımıza temizlik personeli ve malzemesi gönderilmek suretiyle algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Öyle ki öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlarıyla 20 milyonu aşkın bir camianın adresi olan eğitim kurumlarımızın bazılarındaki -asla arzu etmediğimiz- münferit olumsuz görüntüleri kullanmak suretiyle tüm okullarımızı ve yönetimlerini zan altında bırakan bu tutum, kamuoyunca "samimiyetten uzak siyasi bir şov ve hizmet götüremedikleri topluma karşı bir manipülasyon" olarak değerlendirilmektedir. Okullarımızda hiçbir ad ve kılıf altında siyaset yapılmasına göz yummamız söz konusu olamaz. Herkesin bu konuda azami hassasiyet göstermesi en temel vatandaşlık görevidir".