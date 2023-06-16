Vali Cüneyt Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle birlikte Kaleardı 75. Yıl İlkokulu ve Arpalı Şehit Fatih Kostik İlkokulundaki öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Şehit Fatih Kostik İlkokulunda düzenlenen törene Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur da eşlik etti.

Okullardaki karne törenlerine katılan Vali Epcim, öğrencilere tatilde kitap okumalarını ve tatillerini iyi değerlendirmelerini tavsiye ederek güzel bir tatil geçirmelerini diledi. Tören sırasında öğrencilere kitap ve oyuncak hediye etmeyi de ihmal etmedi.