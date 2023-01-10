Rektör Türkmen'in heyecana ortak olduğu şampiyonaya Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde 13 farklı şehirden, genç erkekler kategorisinde on okuldan 96 erkek sporcu katılırken genç kızlar kategorisinde on bir okuldan 90 kız sporcu katılım sağlayacak.



Rektör Türkmen; “Bowling kültürünün henüz olgunlaşma evresinde olduğu şehrimizde bir ilgi oluşmasına tanıklık etmek, mutluluk verici. Çünkü bir spor disiplini ne kadar erken yaşa hitap ediyorsa o kadar kök salıyor demektir. Bowlingin bir gençlik sporu olması için Üniversitemiz bir merkez üssü olacaktır. Müsabakalarda emeği geçen Spor Bilimleri Fakültemiz akademisyen ve öğrencilerine, bu güzel organizasyon için teşekkür eder, müsabakalarda yarışacaklara başarılar dilerim." dedi.