Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atamalarının gerçekleştiğini duyurdu. Atamaları gerçekleşen öğretmenlerin ayrılma işlemleri 7 Ağustos (Perşembe) itibariyle yapılabilecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı iller arası yer değişikliklerinde başvuruda bulunan bütün öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları gerçekleştirildi.

18-29 Temmuz tarihleri arasındaki ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos tarihi itibarıyla yapılabilecek.

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