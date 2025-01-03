Türkiye İş Bankası ve Okul Destek Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen uzaktan eğitim projesi ile 2 yılda 3.720 öğrenciye 38 bin 368 saat eğitim desteği sağlandıİSTANBUL (İGFA) - Eğitimi toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gören İş Bankası, Okul Destek Derneği ile 2023 yılı başında hayata geçirdiği projeyle, devlet okullarında öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin temel matematik ve fen becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

İş Bankası çalışanlarının çocuklarına yönelik olarak başlatılan proje, 6 Şubat deprem felaketi sonrasında bölgedeki öğrencilerin de dâhil edilmesiyle genişletildi.

EN YOĞUN İLGİ HATAY, GAZİANTEP, ADANA’DAN

İki yıl önce başlayan projeden bugüne kadar 3 bin 720 öğrenci faydalandı ve toplamda 38 bin 368 saatlik eğitim desteği sağlandı. Hâlihazırda bin 680 öğrencinin uzaktan eğitime devam ettiği projede, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde en yoğun ilgi gösteren il 556 öğrenciyle Hatay oldu. Hatay’ı sırasıyla Gaziantep, Adana, Adıyaman ve İstanbul takip etti. Katılımcıların yüzde 52,6’sını kız öğrenciler oluştururken, en fazla talebin 577 öğrenci ile 6. sınıf, 562 öğrenci ile 7. sınıf öğrencilerinden geldiği görüldü.

Projede eğitimler, aralarında İş Bankası çalışanlarının da bulunduğu gönüllüler tarafından, haftada iki saat olarak veriliyor.

Gönüllüler, Okul Destek Derneği aracılığıyla başvuru, mülakat ve eğitim süreçlerinden geçerek programa dahil oluyor. Öğrenciler Vitamin, Kunduz ve QuizFLIGHT gibi eğitim teknolojisi araçlarından da ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca alanında uzman kişiler tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Yeni Ufuklar Seminerleri de öğrencilerin gelişimini destekliyor.