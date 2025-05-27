Bursa Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Uludağ Üniversitesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve belediye çalışanları, kapı kapı dolaşarak vatandaşların çevre konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, çevreyi koruma ve iklim kriziyle mücadele konusunda halkı bilinçlendirmek adına önemli faaliyetler yürütüyor. Çevre bilinci konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için çaba gösteren Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi işbirliğinde önemli bir çalışmaya imza attı.

Yürütülen çalışma kapsamında 9 Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve 2 İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelinden oluşan ekip, kapı kapı ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşları, çevre bilinci, sıfır atık uygulamaları, toplanabilecek atık türleri ve atık toplama günleri hakkında bilgilendiriyor. İlk olarak Hamitler Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 612 kişiye bilgilendirmede bulunuldu.

Kapı kapı yapılan çalışma esnasında vatandaşlara, ambalaj atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, atık piller, bitkisel atık yağlar ve diğer atıklarla alakalı bilgiler verildi. Bu atıkların ayrı olarak toplanması gerektiği hususuna dikkat çekildi. Konuyla alakalı broşürler dağıtıldı.

Aynı zamanda her bilgi verilen vatandaşa ambalaj atıklarını ayrı toplaması için mavi renkli ambalaj atığı toplama poşeti verilerek, mahallelerinin toplama günü bilgisi iletildi. Gerçekleştirilen çalışma ile Hamitler Mahallesi’nde toplanan ambalaj atığı miktarında ciddi bir artış olması bekleniliyor. İlgili çalışma ilerleyen süreçte farklı mahallelerde de yürütülecek.