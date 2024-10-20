Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun Battalgazi'ye kadar olan 12 kilometrelik kesiminin tamamını yıl sonuna kalmadan bitireceklerini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Kuzey Çevre Yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, "Malatya mevcut çevre Yolundan geçen her 100 aracın 41 tanesi ağır taşıt. Bu oran o trafiğe vermiş olduğu sıkıntıyı gösteriyor. Hem egzoz emisyonu hem transit trafik hem de mahalli trafiğin bu anlamda sıkıntıları var. Bu yüzden 53 kilometre uzunluğunda Malatyamızı kuzeyden kuşaklayan çevre yoluna başlamıştık. 2022 yılı nisan ayında Malatyamızın Kahramanmaraş, Kayseri, Havaalanı ve Sivas yollarını da kapsayacak olan 26 kilometrelik kesimini bitirerek trafiğe açmıştık." ifadelerini kullandı.

Battalgazi'ye kadar olan yaklaşık 12 kilometrelik kesimin de yarısını bitirmiş durumda olduklarını ifade eden Uraloğlu, "12 kilometrelik kesimin tamamını da yıl sonuna kalmadan bitirmiş olacağız. Yani 38 kilometrelik kesimi bu sene sonu itibariyle bitirip trafiğe açmayı hedefliyoruz. 100e yakın makine ve 200e yakın personelimizle çalışmalara devam ediyoruz. Yaklaşık 15 kilometrelik kesimde ikmal ihalesini gerçekleştirdik. Müteahhit firmamız orada da bütün araziye girmiş durumda. 15 kilometrelik yolu bir sene içerisinde bitirmenin zorlukları var; ama hedefimizi önümüzdeki sene olarak koyduk. 2026ya biraz sarkabilir. Burada biz o gayretle biz devam etmiş olacağız ve inşallah Malatyamızı buradan Elâzığ yoluna kadar olan kesimini tam bir çevre yoluyla kuşaklayarak bağlamış olacağız" diye konuştu.

ZAMANDAN VE AKARYAKITTAN 631 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Malatya'nın 16 ilin bağlantısını sağlayan bir giriş ve çıkış kapısı olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Malatya çevre yolumuzda bunun önemli bir bölümünü oluşturmuş olacak. Trafiğin rutinde olduğu süreler Malatya şehir geçişi yaklaşık bir saat sürüyor ama trafiğin daha yoğun olduğu saatlerde bu bir saati de geçiyor. Çevre yolumuzla yaklaşık 25 dakikalık bir sürede Malatya'yı geçmiş olacağız. Tabii bu projemiz zamandan ve akaryakıttan önemli katkılar sağlamış olacak. Zaman ve Akaryakıttan yıllık 631 milyon liralık bir tasarrufu da sağlamış olacağız. Yine aynı şekilde 19 bin 177 ton karbon emisyonu azaltımı da sağlamış olacağız ve bu anlamda da çok çevreci bir proje hayata geçirmiş olacağız." dedi.