Nilüfer Belediyesi’nin 2025 yılı performans programı ve bütçesi meclis toplantısında görüşülerek onaylandı. Nilüfer’in 2025 yılı gelir bütçesi ise 9 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Meclisi, 2025 Yılı Performans Programı ve 2025 Mali Yılı Bütçesi’ni görüşmek üzere toplandı.

Görüşmelere geçilmeden önce Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’ne (TUSAŞ) yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle yaşadığı üzüntüyü belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bu alçak terör eylemini lanetliyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı performans programı oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından 2025 Yılı Mali Bütçesi ele alındı. Rapordaki maddeler tek tek okundu. Yapılan oylamaların ardından AK Parti ve MHP Grubu’nun ret oylarına karşı, Nilüfer Belediyesi’nin 2025 Mali Yılı gider bütçesi 900 milyon liralık finansman (borç ödeme) bütçesine ayrılan pay sonrasında 8 milyar 300 milyon lira olarak kabul edildi. Nilüfer Belediyesi’nin gelir bütçesi ise 9 milyar 200 milyon lira olarak oy birliği ile onaylandı.

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NİLÜFERLİ NİLÜFER’E SAHİP ÇIKIYOR

Başkan Şadi Özdemir, bütçe toplantısında yaptığı konuşmada, Nilüfer’deki beklentilerin diğer 16 ilçeden farklı olduğunu dile getirerek, “Burada hem duyarlı hem takipçi hem de sorumluluk üstlenen bir kitle var. Nilüfer; kültür, sanat, spor kenti. Toplumsal beklentiler açısından kültüre yaklaşımı da farklı” dedi.

“Herkesin Sesi Hepimizin Nilüfer’i” anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Şadi Özdemir, “Nilüferli Nilüfer’e sahip çıkıyor. Çok net bir şekilde bunu gözlemliyorum” diyerek 2025 yılı bütçesinin Nilüfer için hayırlı olmasını diledi.