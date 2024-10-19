Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Hepimizin çabası daha güzel bir Nilüfer. Her mahallenin sorunlarını azaltarak çözeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Nilbel Sosyal Tesisleri’nde yapılan buluşmaya CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Başkan Şadi Özdemir burada yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin kahramanları olduğunu söyledi. Daha güzel bir Nilüfer için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Herkese fikirlerimiz açık olmalı. Bu kenti birlikte yönetmeliyiz demiştik. Hep beraber ortak akılla yöneteceğiz demiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Birlikte yönetim ve katılımcı demokrasi ile her mahallenin sorunlarını azaltarak çözeceğiz” dedi.

Mahallelerde eşit ve adil bir şekilde aciliyeti önceleyerek yatırım yaptıklarının altını çizen Başkan Şadi Özdemir, muhtarlara, “Niyetimiz de her zaman böyle çalışmak. Kapımız açık. Önerilerinizi bekliyoruz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun” dedi.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer de, Nilüfer’de her günün muhtarlar günü olarak geçtiğini vurgulayarak, “Bu konuda şanslıyız. Muhtarlarımız, diklenmeden dik durarak, hizmet üretme noktasında tüm kurumların kapısını çok rahat aşındırıyor. Bizim derdimiz Nilüfer” diye konuştu.

Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkan Recep Bayraktar ise mahallelerin sesi olduklarını, vatandaşlar ile yerel yönetimler arasında köprü görevi gördüklerini söyledi.