THF Erkekler Süper Ligi’nde yenilgisiz yoluna devam eden Bursa temsilcilerinden Nilüfer Belediyespor, Güneysu’yu 40-36 yenerek liderlik yarışını sürdürdü.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi’nin 7. haftasında Güneysu Belediyespor’u kendi sahasında ağırladı.

Üçevler Spor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Nilüfer Belediyespor, taraftarının yoğun desteğiyle rakibini 40-36’lık skorla mağlup etti.

Maç öncesinde, voleybol takımı altyapı oyuncularıyla birlikte sahaya "Kadına Karşı Şiddete Hayır" mesajı içeren bir pankartla çıkan Nilüfer Belediyespor, tribünlerden büyük alkış aldı. Tribünleri dolduran taraftarların büyük desteğiyle oynanan karşılaşmayı, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da yerinden takip etti.

Maçın ilk yarısını 17-15 önde kapatan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak 23-21'lik üstünlükle maçı tamamladı ve toplamda 40-36'lık skorla galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini altı maça çıkaran Nilüfer Belediyespor, namağlup unvanını koruyarak ligdeki iddiasını sürdürdü. Ligde ikinci sırada yer alan Nilüfer Belediyespor, 8. haftada 1461 Trabzon’un konuğu olacak.