Tarihi ve kültürel değerleri ile öne çıkan Gölyazı için Nilüfer Belediyesi çalıştay düzenliyor. 13-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek çalıştayda, alanında uzman isimler, bölgenin kültürel mirasının korunması, kırsal kalkınma ve yerel tarımın desteklenmesi konularında çözüm önerileri sunacaklar.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, zengin kültürel mirası ve turistik yapısıyla öne çıkan Gölyazı için çalıştay düzenliyor. Çalıştay öncesinde Aziz Panteleimon Kilisesi’nde paydaşlar ile hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, akademik odalar, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, üniversitelerden akademisyenler, muhtarlar ve Gölyazılı vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, çalıştayda ele alınacak konular tartışıldı.

13-14 Haziran tarihlerinde yapılacak çalıştayda, kültürel mirasın korunması ve arkeolojik alanların değerlendirilmesi ele alınacak.

Ayrıca kırsal kalkınma ve yerel tarımın desteklenmesi konusunda çözüm önerileri sunulacak. Gölyazılılar’ın da katılacağı çalıştayda, kısa orta ve uzun vadede yapılabilecekler planlanacak.