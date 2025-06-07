Bursa Nilüfer Belediyesi, hasta ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara evlerinde ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor. Uzman hekim ve hemşirelerden oluşan sağlık ekipleri, hafta içi her gün hizmet veriyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık hizmetlerini yaşadıkları yerlerde alabilmesi için evde sağlık hizmeti veriyor. Özellikle hasta ve bakıma ihtiyaç duyan kişilerin ev ortamında tedavi edilmesi, hem enfeksiyonların önlenmesi hem de iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla hayata geçirilen hizmetten vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Evde sağlık hizmetinden yaşlı vatandaşlar, kronik hastalığı bulunanlar, yoğun bakımdan çıkmış hastalar, ameliyat sonrası tedavisi evde devam eden kişiler ve pansuman ihtiyacı olan vatandaşlar yararlanabiliyor.

Uzman hekim ve hemşirelerden oluşan sağlık ekipleri, hastanın durumuna göre tedaviler belirliyor. Doktor muayenesinin ardından vatandaşlara sonda takma ve çıkarma, enjeksiyon uygulaması, pansuman, tansiyon ölçümü ve kan şekeri ölçümü gibi sağlık hizmetleri veriliyor. Evde sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru için 444 16 03 veya 0501 741 50 12 numaralı telefonları hafta içi saat 08.00 ile 17.00 arasında arayabiliyor. Başvurunun ardından sağlık ekipleri hekim eşliğinde evlere giderek hastaların durumunu inceliyor ve ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini sunuyor.

Evde sağlık hizmetinden yararlanan vatandaşlar ve hasta yakınları bu hizmetten memnuniyet duyduklarını belirterek, başvuru yapmalarının ardından kısa sürede ekiplerin kendilerine ulaştıklarını ve tedaviye başladıklarını söylediler.