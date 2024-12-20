New York'taki Eyüp Sultan Camii'nin imamı Abdullah Ergin'in görev süresinin, Diyanet tarafından sonlandırıldığı ortaya çıktı.abpost.com / ABD (İGFA) - Türk-Amerikan Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nin Diyanet Camii'nin imamı Abdullah Ergin, görev süresi dolmadan 10 gün önce Diyanet tarafından acilen geri çağrıldı. Bu karar, cami cemaati ve yerel topluluk arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Alınan bilgilere göre, görevden alınma nedeninin Abdullah Ergin'in ABD'ye Green Card başvurusu yaptığı gerekçesiyle sonlandırıldığı iddia edildi.

İlgili iddialar sonrasında kendisine ulaşılmaya çalışılan Ergin, konuya ilişkin konuşmak istemedi.

Ergin'e yakın bir isim, imamın iftiralar nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederken, ilgili iddiaların iftira olduğunu belirten kaynak, cami cemaatinin durumu protesto edeceğini ve Ergin için imza kampanyası başlatacağını söyledi.