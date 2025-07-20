Fotoğraf sanatçısı Sinan Koçaslan’ın “New York Günlüğü” sergisi Misi’de bulunan Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde izlenime açıldı.

BURSA (İGFA) - Sergide, 13 yıl boyunca New York’ta yaşayan Koçaslan’ın Times Meydanı’ndan Central Park’a kadar kentin farklı yerlerinde çektiği fotoğrafları yer alıyor.

Gümüştepe Mahallesi’nde (Misi) bulunan Nilüfer Fotoğraf Müzesi, “New York Günlüğü” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi,13 yıl boyunca New York’ta yaşayan fotoğraf sanatçısı Sinan Koçaslan’ın kişisel deneyimlerini yansıtıyor. Engin Özendes küratörlüğünde hazırlanan serginin açılışı, sanatçı Sinan Koçaslan’ın yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Bukle Erman, kentleri anlatan, yansıtan sanat eserlerine çok kıymet verdiğini söyledi. Dijital gelişmelerden dolayı, kentlerin o dönemki halinin gelecek kuşakların da görmelerini sağlayacağını anlatan Erman, “Umarım bu yöndeki üretimler devam eder” diye konuştu.

Times Meydanı’ndan Central Park’a kadar kentin farklı yerlerinde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergide, şehirde yaşayan insanların günlük yaşamlarından kesitler de görülebiliyor. 12 farklı boyutta 45 fotoğrafın yer aldığı sergi 26 Ekim tarihine kadar açık olacak. Nilüfer Fotoğraf Müzesi’ndeki sergi, pazartesi hariç sabah 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.