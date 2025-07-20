Bursa’nın “Yeşil Bursa” kimliğinde önemli bir yere sahip olan Uludağ yolundaki 620 yaşındaki İnkaya Çınarı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Tarihi çınar, İnkaya Mahallesi’nin geçim kaynağı olurken, gölgesinde binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki 620 yıllık İnkaya Çınarı, 53 metre tepe çapı ve 37 metre yüksekliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı konumunda. Osmangazi’ye bağlı 702 nüfuslu İnkaya Mahallesi’nde bulunan bu tarihi çınar, 13 ana kolu ve 10 metrelik gövde çevresiyle adeta bir doğa harikası.

Osmanlı’nın ilk köylerinden biri olan İnkaya’dan adını alan çınar, 1,5 dönümlük gölgesiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

620 yıllık tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, sadece doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik katkılarıyla da dikkat çekiyor.

Çınarın yere yakın dallarını korumak için demir muhafazalarla desteklenen alan, hem doğayı koruma bilincini yansıtıyor hem de ziyaretçilere güvenli bir deneyim sunuyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2014 yılında koruma altına alınan 10 bin anıt ağaçtan biri olan İnkaya Çınarı, hem doğa severleri hem de tarih meraklılarını büyülüyor. Tarih çınarı görmeye gelen ziyaretçiler, mahalle sakinlerinin işlettiği hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaparken, bölgedeki kadınlar da gözleme ve el işi örgü satışı yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.