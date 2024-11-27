Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Hayat Tercihtir Akademik Başarıda Psikolojinin Rolü” adlı konferansla ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile sınavlara hazırlanan gençler bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan konferansta moderatör olarak Şaban Özdemir yer aldı. Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yoğun sınav hazırlık maratonu, tercih dönemi, gelecek planlama, kariyer gibi konularda psikolojik olarak yoğunluğun yaşandığı dönemlerde rehberlik gibi konulara değinen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, örnekler vererek sınav döneminde gençlerin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

SINAVA HAZIRLIK DÖNEMİ STRES YÖNETİMİNE DEĞİNİLDİ

Konferansta Nevzat Tarhan, sınava hazırlanan öğrencilere sınava yönelik çalışmalarda psikolojik zorluklar, sınava hazırlık ve sınav döneminde stres yönetimi konularına değindi. Konuşmasında ayrıca Tarhan, duygusal zeka, pozitif psikoloji konularına değinirken sosyal ve duygusal başarının önemini anlattı. Sosyal medyanın zararları üzerine değinen Prof. Dr. Tarhan, konular hakkında örnekler verdi.

TARHAN’DAN BAŞKAN ŞAHİN’İN SOSYAL BELEDİYECİLİĞİNE ÖVGÜ

Tarhan konuşmasının son bölümünde ise sosyal belediyecilikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in çalışmalarının başarısına değinerek teşekkür etti, toplumsal faydayı ön planda tutarak belediyecilik faaliyetine değindi.

ÜNAL: GENÇLERİMİZ NE İSTİYORSA GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK İMKANLARI SUNMANIN SÖZÜNÜ VERİYORUZ

Konferans açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, yoğun programı olmasına rağmen Gazi şehirli gençlerle buluşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a teşekkür ederek şunları söyledi:

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin kendi alanlarına tercih yapmalarında, eğitim yolculuğunda nasıl katkı sağlayabiliriz, hem akademik hem psikolojik hem de motivasyon olarak güçlü tutacak neler yapabiliriz diyerek belediye olarak sizlere bu güzel ortamları sunuyoruz. Bu konularda yapılacak ne varsa, gençlerimiz ne istiyorsa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak imkanları sunmanın sözünü veriyoruz. Gaziantep olarak çalışkanlığımızla ön plandayız. Bunun üstüne akademik anlamda çalışkanlığımızı eklersek Gaziantep önüne geçilmez bir şehir olacaktır.”

SÖKÜCÜ: NEVZAT HOCAMIZ BİR YOL GÖSTERİCİ OLABİLECEK İNSAN

Başkan Vekili Abdülkadir Sökücü ise Başkan Fatma Şahin’in gençlerin ihtiyaç ve istekleri için çalışmalarını sürdüreceğini aktararak, “Nevzat hocamızın sadece psikolog olarak değil, hayat desturları bizim için çok büyük ölçü, bir yol gösterici olabilecek insan. Hayat felsefesi bize çok büyük ilkeler sunuyor. Yoğun mesaisi arasında zaman ayırması büyük bir övünç kaynağı bizim için” ifadelerini kullandı.