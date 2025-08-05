Nevşehir Belediyesi Kahveci Dağı’nda elektrikli scooterli özel güvenlik görevlileri görevlendirildi.NEVŞEHİR (İGFA) - Yeni sosyal yaşam alanı oluşturarak bölge halkına yeşil alan kazandıran Nevşehir Belediyesi, kentin vizyonunu değiştirmeye devam ediyor. Nevşehir Belediyesi tarafından Büyük Türklük Anıtı, Bungalov Evleri, sosyal donatılarla dolu alanların oluşturduğu Kahveci Dağı’nda başta çocuklar ve gençler olmak üzere bütün vatandaşlar kendini buldukları bir alana kavuştu.

Kahveci Dağı’nın güvenliğine yönelik yapılan yenilikler kapsamında 10 güvenlik görevlisi 3 vardiya şeklinde çalışıyor. Yürüyüş yolu, piknik alanları, sosyal alanlar ve gösteri etkinliklerinin yapıldığı alanda bütün vatandaşlarımız özellikle akşamları gelip çok rahat dinlenebiliyor. Geniş bir alana kurulu Kahveci Dağı’nda güvenlik ekibinin daha hızlı hareket etmesi için elektrikli scooter bisikletler görevlendirildi. Böylece vatandaşlarımızı rahatsız edebilecek her türlü duruma anında müdahale etme imkanına kavuşmuş olunacak.

Yaklaşık 2 haftadır kullanılan scooterler güvenlik görevlilerimizin burada daha iyi hizmet verebilmesini sağlıyor ve vatandaşlar da scooterın alanda olmasından dolayı daha rahat ediyor. Yenilenebilir enerjiye çok önem veren Nevşehir Belediyesi çevre dostu bir şehir olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken elektrikli scooterler sayesinde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa müdahale edilerek huzur ortamı sağlanıyor.

Olası suçlara karşı caydırıcılık açısından sürekli devriye halinde vatandaşlara ve çocuklara güvenli bir ortam sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Nevşehir Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Birimi’nden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler açıklamasında "Scooterler, vatandaşlarımızın bir şikayetinde veya devriye sırasında, bölgemiz büyük olduğu için olay mahalline daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor. Ekip arkadaşlarımız için büyük bir kolaylık, büyük bir yardımcı diyebilirim” dedi.