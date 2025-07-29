Hava sıcaklıklarının 40 dereceye dayandığı kentte Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara ve esnaflara ücretsiz limonata dağıtılıyor.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’de özellikle ağustos ayında etkisini artırarak devam eden sıcak hava sebebiyle Atatürk Bulvarı ve üzerinde yürüyen vatandaşlara ve esnaflara Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından limonata ikram edildi.

Hava sıcaklıklarının Nevşehirli vatandaşları olumsuz etkilediği kentte günlük işleri sebebiyle cadde ve sokaklara çıkmak zorunda kalan ve bunaltıcı sıcaktan etkilenen esnaf ve vatandaşlara ikramda bulunmak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Rasim Arı “Nevşehir’de son yılların en yüksek sıcaklıklarıyla karşı karşıyayız. Bu sebepten ötürü hem sokakta yürüyen vatandaşlarımıza hem de kavurucu sıcakla boğuşan esnaflarımıza bir nebze de olsa serinlemeleri için geleneksel kıyafetler giyen görevlilerimiz tarafından limonata ikram ediyoruz.

Bütün vatandaşlarımıza çok zaruri olmadıkları sürece yakıcı sıcaklara maruz kalmamak adına dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. 1 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar Nevşehir geneli ana arterler, ara arterler ve mahallelerimizde birim görevlilerimiz tarafından sizleri az da olsa serinletmek için limonata ikramlarımız devam edecek” diye konuştu.