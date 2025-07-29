İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınaklardaki can dostları için günlük 500 ile 750 kilogram arasında mama üretiyor, böylece ekonomik tasarruf da sağlıyor.İZMİR (İGFA) -

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi, belediyeye ait barınaklarda koruma altındaki köpeklerin beslenmesi için sağlıklı, kaliteli ve besin değeri yüksek mama üretimini sürdürüyor. Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki tesiste üretilen mama, Pako’nun yanı sıra Seyrek ile Işıkkent bakımevlerinde bulunan 1500’ün üzerindeki can dostun beslenmesinde kullanılıyor. Günlük 500 ile 750 kilogram arasında değişen üretim bandı, aylık 8-10, yıllık ise 100 ton kapasiteye kadar çıkıyor.

Uzmanlar tarafından özel içerik

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü Üretim Tesisi Sorumlusu Gıda Mühendisi Özge Akçay Asal, can dostları kaliteli ve lezzetli mamayla buluşturmak için yola çıktıklarını söyledi. Mama içeriğinin gıda mühendisi ve veteriner hekimler tarafından hazırlandığını belirten Özge Akçay Asal, “Belirli protokoller çerçevesinde zincir marketlerden kırmızı ve beyaz et tedarik ediyoruz. Yine bakliyat ve benzeri ürünlerle hammadde temini sağlıyoruz. Daha sonra protein ve yağ ile besin oranlarını hazırlıyoruz. Dengeli bir besin içeriği oluşturmaya çalışıyoruz. Hazırlanan mamada protein oranı yüzde 23-24 bandında. Piyasadaki ürünlere kıyasla gayet kaliteli olduğunu söylemek mümkün. İzmir Büyükşehir Belediyesi, öz kaynakları ile bu çalışmaları yapıyor” dedi.