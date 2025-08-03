Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir adına marka değer taşıyan yeni bir projeyi daha vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi tarafından geleceğin sporcularının yetişmesinin hedeflendiği Kayaşehir Spor Salonu Nevşehirlileri spor ve sağlıklı yaşam ile buluşturacak. Sporu vatandaşların günlük hayatının bir parçası haline getirecek olan Kayaşehir Spor Salonu sporculara dört mevsim kesintisiz hizmet verecek.

Spor Kompleksi sadece bir spor alanı değil; aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olarak da öne çıkacak. Başkan Rasim Arı’nın Nevşehir’e kazandırdığı projelerden olan Kayaşehir Spor Salonu bünyesinde birçok hizmet de vatandaşlara sunuluyor. Spor Adası olarak oluşturulan ve içerisinde yüzme havuzu, ışıklı gösteri alanı ve spor salonu ile birçok farklı spor alanı için kullanılan alanları bünyesinde bulunduran komplekste uzman eğitmenler tarafından her yaştan Nevşehirliler için dersler de verilecek.

Spor tesisinin tüm bölümleri hijyen ve güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlanırken Nevşehir Belediyesi’nin spora ve sporculara yatırımları sürmeye devam edecek. Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen spor yatırımlarının süreceğini, sporculara destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Rasim Arı “Sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz. Kayaşehir Spor Salonunu kısa zaman içerisinde hizmete açacağız. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya, sağlıklı yaşamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aylık 1.200 TL üyelik sistemine göre çalışmalarını yürütecek olan Kayaşehir Spor Salonu’nda üyelik kayıtları 06 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren alınmaya başlayacak. Vatandaşları açılış törenine davet eden Başkan Rasim Arı “05 Ağustos 2025 Salı günü saat 16.00’da açılışını gerçekleştirileceğimiz Nevşehir Belediyesi Kayaşehir Spor Salonu’nun açılış törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” dedi.