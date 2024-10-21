İzmit Belediyespor Jimnastik Takımı ve Kocaeli Jimnastik Akademi Spor Kulübü Sporcuları İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Nefes Al İzmit Çocuk Yogası’ etkinliğine katıldı KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, “Nefes Al İzmit” sloganıyla halkı doğru nefes alma tekniklerini öğrenmeye ve fiziksel ile ruhsal gelişim sağlamaya teşvik ediyor. Etkinlikler kapsamında geçen hafta sonunda İzmit Belediyespor Jimnastik Takımı ve Kocaeli Jimnastik Akademi Spor Kulübü Sporcuları Kocaeli Jimnastik Akademi’nin Başiskele’deki salonunda çocuk yogası etkinliği gerçekleştirildi.

ÖZGÜVEN GELİŞİMİ DESTEKLENİYOR

Sevda Kırlı Yıldırım rehberliğinde yapılan yoga etkinliğinde yapılan hareketler çocukların odaklanmasını, dikkatini ve özgüven gelişiminin desteklenmesini sağladı. Yoga etkinlikleri katılımcıların hem fiziksel hem de ruhsal olarak rahatlamalarını sağlıyor. Yoganın, beden ve zihin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin vurgulandığı bu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor.