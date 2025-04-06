Son yıllarda Marmara Denizi'ni ve özellikle Gemlik Körfezi'ni etkisi altına alan müsilaj sorunu, bir süreliğine kontrol altına alınmış gibi görünse de yeniden gün yüzüne çıktı.Feyzi SARIKAYA / BURSA (İGFA) - Yetkililerden alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde körfezin farklı noktalarında gözlemlenen müsilaj tabakası, deniz yüzeyinde yer yer yoğunlaşarak dikkat çekici bir görünüm oluşturdu.

Uzmanlar, mevsimsel değişiklikler, deniz suyu sıcaklığındaki artış, durağan hava koşulları ve deniz kirliliği gibi etkenlerin müsilaj oluşumunda etkili olduğunu belirtti.

Çevre yetkilileri, bölgede gözlem ve numune alma çalışmalarının başlatıldığını, su kalitesinin düzenli olarak takip edileceğini ifade etti. Ayrıca, müsilajla mücadele kapsamında alınabilecek ek önlemlerin değerlendirildiği ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde sürecin yönetileceği bildirildi.

Gemlik Körfezi'nde yaşanan bu gelişme, deniz ekosistemi üzerindeki tehditlerin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne sererken, kamuoyunun ve ilgili paydaşların konuya hassasiyetle yaklaşması gerektiğini ortaya koyuyor.