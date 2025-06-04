Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Gökhan Temur, İzmir’de başlatılan grev ile ilgili bir basın açıklaması yaparak tarafları sağduyuya davet etti.İZMİR (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Gökhan Temur, İzmir’de başlatılan grev ile ilgili bir basın açıklaması yaparak tarafları sağduyuya davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde görev yapan yaklaşık 23 bin çalışanın 29 Mayıs itibarıyla başlattığı grev, şehrimizde sosyal yaşamın ve ekonomik işleyişin çeşitli boyutlarda sekteye uğramasına yol açmış, bu sürece dair gözlemlerimizi ve yaklaşımımızı kamuoyuyla paylaşma zarureti doğmuştur.

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur ''Günlerdir devam eden grev nedeniyle şehir genelinde temizlik, ulaşım, lojistik ve sosyal hizmet alanlarında yaşanan ciddi aksamalar; sanayi bölgelerinden küçük esnafa kadar geniş bir kesimi olumsuz etkilemektedir.

İzmir’in iş dünyası açısından taşıdığı stratejik öneme rağmen, hizmet altyapısının zayıflaması hem günlük operasyonları sekteye uğratmakta hem de üretim planlarını bozmakta; bazı sektörlerde ise doğrudan mali kayıplara yol açmaktadır.

Özellikle lojistik ve tedarik zincirinde yaşanan gecikmeler, rekabet gücümüzü zayıflatmaktadır.'' dedi.

İSTİKRAR ORTAMI BOZULURSA, YATIRIMCI TEREDDÜT EDER

İzmir, hem yerli hem yabancı yatırımcılar için büyük potansiyele sahip bir şehirdir. Ancak belediye hizmetlerinin aksadığı, sosyal hayatın durağanlaştığı, grev ve benzeri krizlerin çözülmeden uzadığı bir ortam, yatırımı doğrudan etkilemektedir.

Yaşanan grev yalnızca mevcut üretim süreçlerini değil, gelecekteki yatırım kararlarını da olumsuz etkileme riski taşımaktadır.

TOPLUMSAL DENGENİN DE KORUNMASI GEREKLİDİR

MÜSİAD Başkanı Gökhan Temur ''Hak arayışı toplumun tamamına mağduriyet yaşatmamalıdır. Şehrin belediye hizmetlerinden mahrum kalması, sosyal düzenin bozulması ve ekonominin zarar görmesi; yalnızca bugünü değil, uzun vadede İzmir’in itibarını ve gelişim potansiyelini de tehdit eder niteliktedir.

Bu bağlamda, başta İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve ilgili sendikalar olmak üzere tüm taraflara çağrımız, sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilerek müzakere kapılarının açık tutulmasıdır. Anlaşmazlıkların çözümü için konunun özüne ve ortak faydaya odaklanan bir yaklaşım benimsenmeli; iletişim ve uzlaşı, ideolojik yaklaşımların ya da siyasi hesapların önünde tutulmalıdır.''