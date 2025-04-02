MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı bayramlaşma programı, Başkan Alparslan Şenocak’ın ev sahipliğinde coşkulu ve geniş katılımlı bir atmosferde gerçekleşti.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa'nın bayramlaşma programına AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz’un yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve üyeler de katıldı.

Program açılışında konuşan MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak, bayram sonrası yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Her biri adeta bağımsız bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışan sektör kurullarımız projelerine yoğun bir mesaiyle devam edecek. Meslek Liseleri Hamilik Projesi kapsamında da gençlerimize rehberlik etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca üretim, istihdam ve ihracat odaklı faaliyetlerimizi daha da güçlendireceğiz. Üye firmalarımızın ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmak adına destek programlarımızı ve eğitim faaliyetlerimizi genişletiyoruz. Bursa’nın ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘KUR DALGALANMALARI KONTROL ALTINDA’

Ekonomik gündemine ilişkin konuşan Başkan Şenocak, “Hamdolsun, artık toparlanma süreci somut şekilde hissediliyor. Enflasyon kalıcı olarak düşüş trendine girdi, cari açık daralıyor. Son günlerde yaşanan kur dalgalanmaları ise ekonomi yönetimimizin zamanında ve kararlı müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Türkiye artık bu tür sarsıntılara karşı çok daha dirençli ve sağlam temellere dayanan bir ekonomik yapıya sahip. İstikrarın korunması ve geleceğe güvenle yürüyebilmemiz adına ortaya koyulan güçlü irade için ekonomi yönetimimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KILIÇ: TOPLUMSAL HUZUR HEDEF ALINIYOR

Programa katılan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise son dönemde yaşanan protesto ve boykot çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak “Elbette demokratik toplumlarda farklı görüşlerin ve tepkilerin ifade edilmesi doğaldır. Ancak ortaya çıkan eylemler, yapıcı bir muhalefetten çok, milli ekonomimizi yıpratmaya yönelik bir tutum sergiliyor. Özellikle bazı siyasi çevreler tarafından desteklenen bu çağrıların, siyasi hesaplarla şekillendiği açıktır. Söz konusu girişimlerin hem toplumsal huzura hem de ekonomik istikrara zarar verme potansiyeli taşıdığını göz ardı edemeyiz. Milletimizin ferasetiyle, bu süreçte de sağduyu galip gelecek ve birlik içinde hareket ederek bu tür yönlendirmelere prim verilmeyecektir.” diye konuştu.

‘SİYASİ PROVAKASYONLARA PRİM VERİLMEMELİ’

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise protestoların doğrudan toplumsal huzuru hedef aldığının altını çizerek “Milletimizin basiretli duruşuyla bu eylemlerin gerçek amacını net bir şekilde göreceğine inanıyorum. Her türlü siyasi provokasyona karşı milletçe birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin ekonomisini güçlendirmek ve toplumsal huzuru korumak adına hep birlikte çaba göstermeliyiz.” dedi

Program katılımcıların iyi dileklerini paylaştığı, samimiyetin ve kardeşlik duygularının ön planda tutulduğu mesajlarla sona erdi.