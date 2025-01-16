MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, oy birliği ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi’nin 23. Olağan Genel Kurulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Program, MÜSİAD üyelerinin yanı sıra Bursa protokolünden ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili İsmail Kuş, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ile çok sayıda iş insanı katıldı. Genel Kurul, İstiklal Marşı’nın okunması ve aziz şehitlerimiz için yapılan saygı duruşuyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ekonomik geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Şenocak, iş dünyasının karşılaştığı zorluklara ve geleceğe yönelik hedeflere dikkat çekti. Başkan Şenocak “Bugün burada, sadece bir seçim süreci için değil, aynı zamanda Bursa’mız ve ülkemizin geleceğini inşa edecek ortak hedeflerimizi yeniden şekillendirmek için bir araya geldik. Bursa, güçlü sanayi altyapısı, dinamik girişimcileri ve ihracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biridir. Son dönemde karşılaştığımız yüksek faiz oranları, enflasyon ve finansmana erişim sorunları gibi zorluklar, iş dünyamızın önemli gündem maddeleri olmuştur. Ancak ekonomi yönetimimizin aldığı faiz indirim kararları, özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere iş dünyasında bir rahatlama sağlamış ve piyasalara olumlu bir hava katmıştır. Bunun yanı sıra, önümüzdeki süreçte ekonomi yönetiminin hayata geçireceği yapısal reformlar, ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacaktır” dedi.

‘BİZİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI’

MÜSİAD çatısı altında, üretimi artıran, istihdama katkı sunan ve ihracatı güçlendiren politikaların destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Şenocak.“ Genel Merkezimizin ortaya koyduğu vizyon, yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda bizler için bir ilham kaynağıdır. Dünyada saygın bir Türkiye inşa etme yolunda, Genel Merkezimizle omuz omuza ilerlemekten ve bu büyük idealin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu

BURSA’NIN POTANSİYELİNİ İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Bursa’nın sahip olduğu avantajları, dijitalleşme ve yenilikçilikle birleştirerek, sadece yerel değil uluslararası pazarlarda da güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Şenocak ‘Geleceğin ekonomisi sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ekseninde şekillenmektedir. Bu dönüşüm sürecinde, Bursa’nın sanayi ve ticaret potansiyelini daha da ileri taşımak için hep birlikte çalışacağız. Üyelerimizin gayreti ve vizyonu, hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına ilham veren bir güç olacaktır” ifadelerini kullandı.

ABDURRAHMAN UZUN: "MÜSİAD BURSA ŞUBESİ, BAŞARILI ÇALIŞMALARIYLA ÖRNEK OLUYOR"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun da konuşmasında MÜSİAD’ın vizyonuna ve Bursa Şubesi’nin başarılarına değinerek “İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri olan Bursa, geçmişten günümüze ticaretin ve üretimin kalbi olmayı başarmıştır. MÜSİAD Bursa Şubemiz, şehrin bu potansiyelini artırmak için gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalarla her zaman takdire şayan bir performans sergilemiştir. 1994 yılında kurulan Bursa Şubemiz, yalnızca organizasyon yeteneği ve becerisiyle değil, aynı zamanda teşkilat yapısının güçlü dayanışma ruhuyla da öne çıkmaktadır. Bugün, 253 üyesi ve 104 Genç MÜSİAD üyesiyle Bursa Şubemiz, iş dünyasının kalkınmasına ve üyeler arasındaki yardımlaşma ile dayanışmanın güçlenmesine öncülük etmektedir. Bursa Şubemizin bu başarılı çalışmaları, MÜSİAD’ın değerlerini ve hedeflerini güçlü bir şekilde yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR

MÜSİAD üyesi olmaktan gurur duyduğunu ve dernek çalışmalarının hem kişisel hem de mesleki anlamda kendisine çok şey kattığını belirten BTSO Başkan Vekili İsmail Kuş “MÜSİAD Bursa, kurulduğu günden bu yana şehrimizin üretimine, iş dünyasına ve sinerjisine büyük katkı sağlayan bir kurum olmuştur. Yaptığı çalışmalarla Bursa’nın ekonomisine yön vermekte ve Türkiye genelinde örnek teşkil etmektedir” dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da gecede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, şehrin sanayi ve ticaret potansiyelinin gelişiminde MÜSİAD Bursa’nın önemli bir aktör olduğunu belirti. Başkan Yılmaz “MÜSİAD Bursa Şubesi, yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, sosyal dayanışmaya da katkı sağlıyor. Bu başarılı çalışmaların her zaman destekçisi olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ŞENOCAK: ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Program, MÜSİAD Bursa Şubesi’nin birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. Alparslan Şenocak, konuşmasında bugüne kadar emeği geçen tüm yönetim kadrolarına ve üyelere teşekkür ederek “Her bir üyemizin katkısı, sadece MÜSİAD çatısını değil, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin gücünü temsil ediyor. Yeni dönemin hayırlı ve verimli olmasını diliyor, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yeni dönemde Bursa MÜSİAD Şubesi’nin Yönetim Kurulu Üyeleri Şu isimlerden oluştu:

ASİL ÜYELER

1- Alparslan ŞENOCAK

2- Mehmet Fatih ÖZKUL

3- Murat DEMİR

4- Murat ERYAĞAN

5- Hüseyin KUL

6- Fatih ASLAN

7- Cemalettin CAN

8- Mehmet DEMİRCİ

9- Ahmet BERBER

10- AbdulMuhsin YAŞAR

11- Veysel BAKGÖR

12- Halil İbrahim BİÇER

13- Kamil ÖZKAN

14- Abdülkerim DEMİR

15- Süleyman Mesih ÇİL

YEDEK ÜYELER

1-Ümit GÜREL

2-Onat ERTOKSÖZ

3-Tayfun KURDAL

4-Ekrem ÖZCAN

5-Yahya ÇAKIN

6-Mustafa AKDEMİR

7-Muhammed Faruk ÇIBUK

8-Fatih YILDIRIM

9-Yüksel TAŞDEMİR

10-Ömer YILDIZ

11-Mustafa SAYILGAN

12-Ahmet DURSUN

13-Kadir Batur TEOMAN

14-Abdüssamed KAHRAMAN

15-Metin KOR

DENETLEME KURULU

ASİL ÜYELER

1- Yakup KAYIHAN

2- Abdülmelik GÜLER

3- İsmail GÜLER

YEDEK ÜYELER

1- Erdem BAKAN

2- Murat TOPRAK

3- Murat KAVAK