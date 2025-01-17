Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,üniversite sınavlarına yönelik Türkiye çapında düzenlenen deneme sınavında Antalya’da ilk 10’a girmeyi başaranöğrencileri ödüllendirdi. Sıralamaya giren öğrencilerden 5’i ise belediyenin ücretsiz eğitim verenMuratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’nden (MURGEM) çıktı.ANTALYA (İGFA) - Gençleri üniversiteye hazırlamak amacıyla 2015 yılında Kızılsaray Mahallesi’nde kurulan MURGEM, öğrencilerin hayallerine ulaşmalarına destek olmaya devam ediyor. Merkezin yeni dönem öğrencileri, sınav deneyimi kazanmaları amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen bir deneme sınavına katıldı. 21 Aralık’ta, Antalya ayağı Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen sınava Türkiye çapında 20 bin öğrenci katıldı. MURGEM’den 5 öğrenci, Antalya genelinde ilk 10’a girerek büyük bir başarıya imza attı.

Başkan Ümit Uysal, MURGEM öğrencileriyle birlikte sıralamaya giren ilk 10’daki tüm başarılı öğrencileri ödüllendirdi. Öğrencilere başarılarından dolayı 3’er bin liralık hediye çeki takdim edildi. Başkan Uysal, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için açtığımız MURGEM, her yıl yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Öğrencilerimizi ve emeği geçen eğitimcilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Sınav sonuç listesine göre MURGEM öğrencilerinden 439 puanla Muhammet Yiğit Bavli 4’üncü sıraya, 424 puanla Fulden Uzun 5’inci sıraya, 422 puanla Elif Sena Canıyılmaz 6’ncı, 414 puanla Mehmet Efe Umman 8’inci ve 412 puanla Burak Doğar 9’uncu sıraya yerleşti.