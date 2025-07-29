Gürcistan’ın ikinci büyük kenti olan Kutaisi heyeti Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin belediyenin katılımcı yerel yönetim ve sürdürülebilirlik projelerini yerinde inceledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, belediyenin bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali’nin de katılımcıları arasında yer alan Gürcistan’ın Kutaisi kentinden gelen 6 kişilik heyeti ağırladı. İki gün süren teknik ziyarette heyet, Muratpaşa Belediyesi’nin yerel yönetim pratiğine yön veren projeleri, uygulamaları yerinde görme fırsatı buldu.

İLK GÜN TEMASLARI

Kutaisi heyetinin Muratpaşa’daki temasları, belediyenin Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile başladı. Heyet, Türkiye’nin ödüllü ilk geri dönüşüm projesi olan Çevreci Komşu Kart sistemi ile Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi çerçevesinde hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hakkında detaylı bilgi aldı.

Daha sonra Dijital Komşu Meclisi ve Katılımcı Bütçe uygulamaları heyete sunuldu. Bu uygulamalar sayesinde Muratpaşa sakinlerinin bütçe planlamasında söz sahibi olduğu, doğrudan demokrasi araçlarının nasıl işlediği aktarıldı.

Kadın emeğinin değerlendirilmesi ve ekonomik hayata katılımı açısından örnek gösterilen Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası da heyetin ziyaret ettiği noktalar arasındaydı. Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda bulunan mağazada, Gürcü konuklar Antalya’nın yöresel tatlarını deneyimleme imkanı buldu.

TURUNÇ MASA VE BAŞKAN ZİYARETİ

Heyet daha sonra Muratpaşa Belediyesi ana hizmet binasını ziyaret ederek belediyenin 7/24 hizmet veren iletişim ve yönetişim ağı Turunç Masa hakkında bilgi aldı. İlk günün sonunda ise heyet, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından makamda kabul edildi.

ASSİM VE AFET GÖNÜLLÜLERİ

Ziyaretin ikinci gününde heyet, Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezlerinden biri olan ASSİM – Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’ni ziyaret etti. Burada, Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) projesi kapsamında toplum temelli afet yönetimi hakkında bilgi verildi.

YAŞAM KALİTESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

Belediyeye ait çöp konteyneri üretim atölyesi ve yer altı çöp konteyner sistemleri gibi altyapı uygulamaları da heyetin ilgi odağı oldu. Bunun yanı sıra 60 yaş üstü kent sakinlerinin sosyal yaşama katılımını sağlayan yaşlı evleri ve kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık ve destek sağlayan kadın danışma merkezleri de inceleme durakları arasında yer aldı.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Heyette, Kutaisi Kent Konseyi Halk ve Medya İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı Ana Eremeishvili ve Lia Chakhunashvili, Kutaisi Şehir Belediyesi Eğitim Bölümü Başkan Vekili Salome Putkaradze, Dışişleri ve Uluslararası Projeler Bölümü Kıdemli Uzmanı Nana Svanidze, Acil Durumlar-Risk Önleme Yönetimi ve İş Güvenliği Bölüm Başkanı Nino Panchulidze, Kutaisi Şehir Belediyesi Hizmet Yönetimi Bölüm Başkanı Sopio Babunashvili yer aldı.